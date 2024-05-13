Hepsiburada'nın 4 gün sürecek Moda Haftası başladı indirim kampanyası

Hepsiburada, 13-16 Mayıs arasında gerçekleştireceği Moda Haftası kapsamında moda ve kozmetik indirim kampanyası başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın 4 gün sürecek kampanyası, 10 bin marka ve iş ortağı mağazalarında yer alan milyonlarca ürünü kapsıyor.

Moda Haftası kapsamında, hem erkekler hem de kadınlar için giyim, çanta-ayakkabı, saat, gözlük, aksesuar, kişisel bakım ve giyilebilir teknoloji ürünlerinde cazip kampanyalardan yararlanma fırsatı sunuluyor.

Kampanyada, peşin fiyatına 12 taksit imkanının yanı sıra, Hepsiburada limitiyle kartsız taksitle ödeme ve kapıda kolay iade gibi avantajlar da mevcut.

Moda Haftası'nda öne çıkan markalara özel indirimler de uygulanıyor. İpekyol&Twist markalarında belirli ürünlerde 50 lira üzerine sepette yüzde 60 indirimin yanı sıra belirli Mango ürünlerinde 200 lira ve üzeri alışverişte sepette yüzde 40, belirli Sheismono ürünlerinde 50 lira üzeri sepette yüzde 20, belirli Calvin Klein ürünlerinde de 500 lira üzeri sepette yüzde 15'e varan indirimler bulunurken, Desa ürünlerinde 500 lira üzeri sepette yüzde 50'ye varan indirim fırsatı bulunuyor.

Moda Haftası boyunca, öne çıkan markaların kozmetik ürünlerine de indirimli fiyatlarla sahip olunabilecek.Estee Lauder, Clinique, Origins, MAC ve Bobbi Brown markalarında yüzde 20'ye varan indirimin yanı sıra Yves Saint Laurent, Lancome ve Armani kozmetik ürünlerinde, 4 bin 500 liralık alışverişe 500 lira indirim fırsatı sunuluyor.

Loreal Professionnel ürünlerini sepette yüzde 20 indirim fırsatıyla satılırken, The Purest Solutions marka ürünlerde sepette yüzde 30 indirim, Lancaster güneş ürünlerinde de sepette yüzde 15 indirim yapılacak.