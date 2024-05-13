Cevdet Konak'a terör soruşturması: Tunceli Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, yerel seçim öncesi yaptığı konuşmalarda '‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

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DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında; yerel seçimde 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Konak, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerel seçimin ardından sosyal medyaya düşen bir videosu tepkilere neden olmuştu. Konak, 'Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" gibi skandal ifadelere imza atmıştı.

Cevdet Konak kimdir?

1961 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesi Ağzunik köyünde meydana gelen Cevdet Konak; İlk, orta ve lise eğitimini Hozat ilçesinde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Hozat ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapmış olan Konak, evli ve 3 çocuk babasıdır.