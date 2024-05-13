Stellantis'ten kampanya! 5 yaş üzeri bu marka otomobillerde geçerli

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, otomobillerde doğru motor yağı seçimi ve değişiminin önemine dikkati çekmek için kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, motor yağı kampanyasını 5 yaş üzeri tüm Peugeot, Citroen ve Opel kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

Aracının modeline uygun, doğru performans ve onaylara sahip motor yağı değişimini yetkili servis güvencesiyle uygun fiyata yaptırmak isteyenlere, Eurorepar markalı motor yağı, yağ filtresi, cam suyu ve karter tapası pulundan oluşan yağ değişim paketi, Peugeot ve Citroen markalı binek otomobillerde 2 bin 999 lira, Opel markalı binek otomobillerde ise 3 bin 299 liralık fiyatlarla sunuluyor.

Motoru aşınmadan korumak ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için araç motor yağı ve filtresinin değişim döngüsünün 15-20 bin kilometre aralığında ya da yılda 1 kez olması gerekiyor. Ayrıca, araç üreticilerinin, kullanılan otomobil modeli için önerdiği performansa ve onaya sahip yağların kullanılması gerekiyor.