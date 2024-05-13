Karmod imar yönetmeliğine uygun 3 farklı su deposu modeli geliştirdi

Karmod, planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen şartlara özel üç farklı su deposu modeli geliştirdiğini duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5-100 metreküp aralığında değişen ölçülerdeki su depolama tanklarının inşaat sektöründeki yeni projelerde imar yönetmeliği şartlarının karşılanmasını kolaylaştırdığı belirtildi.

Planlı alanlar imar yönetmeliğindeki koşulların karşılanmasına özel üretimli sıvı depolama tankları içerisine kullanım suyu ve yangın suyu depolaması yapılıyor. Bina altı depolama tankları konut projeleriyle birlikte, sosyal tesis, ticari alan ve fabrika gibi yapı projelerinde kullanılıyor. Sıvı depolama tankları, yağmur hasadı için yağmur suyu deposu olarak da değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, bina altı kullanım koşullarına tam uygunlukta üç farklı modelde su deposu üretimi gerçekleştirdiklerini vurguladı.

İnşaat projeleri için bina altında kullanılmak üzere polietilen, polyester ve paslanmaz çelik su deposu tankı modellerinin bulunduğuna dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Üç farklı modelimizle çok sayıda tonaj alternatifinde su depolama tankı üretiyoruz. Depolama kapasitesini ürünün kullanılacağı yapı projesi için imar yönetmeliğinin belirlediği metreküp hacmine göre planlıyoruz. Projeye göre su deposunu 5 metreküpten başlayarak 100 metreküpe kadar tek parça üretim yapabiliyoruz. Depolama kapasitesi tankların yan yana dizilimiyle çok daha büyük hacimlere yükseltilebiliyor."

Öztürk, dar girişli mekanlara özel, yerinde montaj su deposu üretimlerinin bulunduğunun da altını çizerek, "Paslanmaz çelik ve polyester sıvı depolama tanklarımızı modüler parçalı üretim yaparak yerinde montaj özelliğinde uygulayabiliyoruz. Yerinde montaj su depolar özellikle girişi dar mekanlara sıvı tanklarının yerleştirilmesini çok pratik hale getiriyor. Yerinde montaj su depoları bina, bodrum katlarına yerleştirilebiliyor. İstendiğinde yer altı koşullarına dayanıklı toprak altı su depoları da üretiyoruz." ifadelerini kullandı.