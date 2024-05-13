Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Maher Holding Sigorta Grubu olarak hayallerimiz çok büyük. Bu hayallere ulaşırken amiral gemimiz ise Quick Sigorta oldu bugüne kadar." dedi.

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Kurulduğu günden bu yana farklı yaklaşımlarla sektöre yeni ürünler kazandıran Quick Sigorta, 7'nci yaşını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta, 81 ilde 6 binden fazla acentesinin yanı sıra her geçen gün sayısı artan 3 bini aşkın network ağıyla büyümesini sürdürüyor.

Şirket, geçen yıl aralık itibarıyla 7,7 milyar lira öz kaynak ve 28,4 milyar liralık toplam varlıklarıyla aktif büyüklük bakımından en büyük ilk 5 hayat dışı sigorta şirketi arasında yer aldı.

Quick Sigorta, 2023 sonu itibarıyla sigorta sektöründeki toplam pazar payını yüzde 4,7 olarak gerçekleştirdi.

Quick Sigorta, iştiraki olduğu Maher Holding'in 2023'ü 'değişim, dönüşüm, etkileşim' yılı ilan etmesi dolayısıyla Quickfinansall markasıyla kendisine hedef belirlediği finansal vizyonunu, sektöre yaptığı yatırımlarla destekleyerek yarattığı iklimi devam ettiriyor.

MHR GYO, Quick Finans, QCar ve QPay girişimleriyle finans alanında da öne çıkan Quick Sigorta, acentelerini birer finansal markete dönüştürme vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor.

'Quick Sigorta'nın sektöre liderlik edeceği atılımları olacak'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, küçük bir ekiple başladıkları yolculuğun, yüzlerce çalışan ve binlerce iş ortağıyla devam ettiğini belirtti.

Yaşar, emin adımlarla tüm hedefleri harfiyen gerçekleştirerek, sınırlarını zorlayan bir cesaret örneğiyle geride 6 yılı bıraktıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

'Maher Holding Sigorta Grubu olarak hayallerimiz çok büyük. Bu hayallere ulaşırken amiral gemimiz ise Quick Sigorta oldu bugüne kadar. Quick Sigorta'nın gerek geleceğin teknolojilerine yaptığı yatırımlar gerekse spora ve sanata destek vererek yaratıcılıktan beslendiği tüm kanallar sayesinde, bundan sonra da sektöre liderlik edeceği atılımları olacak. 7 yıl boyunca bize inanan, güvenen, bizimle birlikte olan, sevgi duyan, yüreklendiren tüm meslektaşlarımıza, aracılarımıza, eksperlerimize, iş ortaklarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza binlerce kez teşekkürlerimi sunuyorum.'

'7'nci yaşımızda da büyümeye devam edeceğiz'

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy da Quick Sigorta'nın bir sigorta şirketinden fazlası olduğunu kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Şirketimizin vizyonu sigorta ve finans sektörünü bir araya getiren, bunu yaparken dijitalleşmenin tüm nimetlerinden faydalanarak yepyeni satın alma davranışları geliştiren bir bakış açısına sahip. Quick Sigorta da kurulduğu günden beri yüksek enerjisi ve koşullara hemen ayak uydurabilen yaratıcılığı ile sektörün dikkati çeken isimlerinden biri oldu hep. Bu da bize başarıyı getiriyor. 2023 sonu itibarıyla 20,3 milyar liralık prim üretimiyle 7. sıradayız. Pazar payımız da 4,7'ye ulaştı. Koşullar ne olursa olsun durmadığımız gibi geliştirmelerimize devam ediyoruz. Yeni iştiraklerimiz, yatırımlarımız ve ürünlerimizle 7'nci yaşımızda da büyümeye devam edeceğiz.'