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Allianz Türkiye'den Evren Ayorak, teknoloji liderleri arasına seçildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Allianz Türkiye'den Evren Ayorak, teknoloji liderleri arasına seçildi

Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Evren Ayorak, BMI Business School tarafından hazırlanan Türkiye'nin en etkin 50 teknoloji lideri arasında gösterildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, DataExpert işbirliğiyle BMI Business School tarafından bu yıl ikinci kez yürütülen 'En Etkin 50 Teknoloji Lideri Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde, performanslarıyla dikkati çeken ve sektörünü en üst düzeyde temsil eden yöneticiler arasında, yeni nesil sigortacılığın öncüsü olma vizyonuyla 'Geleceğin Allianz'ını inşa etmeye devam eden Allianz Türkiye'nin Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Evren Ayorak da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayorak, gerçek anlamda dijital bir sigorta şirketi olma hedefiyle yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, 'Müşteri memnuniyeti ve teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılığın öncüsü olarak konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizi merkeze alarak, hem satış hem de satış sonrası destek konusunda dijital temellere odaklanan çözümler geliştiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Farklı platformlarda birden çok ürünü bir arada ve kendi arzusuna göre yönetmek isteyen müşteriler için inovatif ürün, hizmet ve servis uygulamalarına ağırlık verdiklerini kaydeden Ayorak,'Aynı zamanda operasyonel verimliliğe katkı sağlayacak dijital süreçler yaratmak da ajandamızda önemli bir yer tutuyor. Projelerimiz, başarılı sonuçlarıyla tüm Allianz Grubu içinde benchmark haline geliyor. Yenilikçi projelerimizle, Allianz Türkiye'nin sektördeki liderliğini pekiştirmeye devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

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