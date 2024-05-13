CHP'li Kilis Belediye Başkanı eniştesini yardımcı olarak atadı

CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen, belediyede farklı birimlerinde çalışan eniştesi Atila Yıldırım'ı başkan yardımcısı yaptı.Abone ol
CHP'li belediye yönetimleri, belediye yönetim ve iştiraklerini eş, akraba ve dostlarıyla doldurmaya devam ediyor.
Sabah'tan Mehmet Boncuk'un haberine göre 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen, belediyede farklı birimlerinde çalışan eniştesi Atila Yıldırım'ı başkan yardımcısı olarak atadı.
2 başkan yardımcısının bulunduğu Kilis Belediyesi'nde bu görevlerde Cihan Yaşar Çağlar ve Atila Yıldırım üstlenmiş oldu.
Daha önce Kırşehir, Balıkesir, İzmir ve Bursa başta olmak üzere pek çok belediyede benzer olaylar yaşandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin şunları söylemişti:
İlk önce Balıkesir'de belediye başkanımız 6 ay boyunca kendisine yardımcı olduğu gerekçesiyle milletvekilimizin ağabeyini danışman atadı. İki tarafa da telefon açtım ve hemen vazgeçtiler. Dün Bursa ile konuştuk. Net olarak mesajınızı verdik. İstifa ettirdiler. Bugün Adana'dan bir haber geldi. Oraya net olarak mesajımızı verdik, çözülecek. Buradan bir kez daha söylüyorum, eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir iş değildir.