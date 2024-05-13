Özgür Özel "Arapça tabelalara karışmayın" demişti! Şahan Gökbakar öyle bir cevap verdi ki...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın" sözleri yeniden gündeme geldi. Şahan Gökbakar ise bu konuda da sessiz kalmadı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Özgür Özel, "Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur'an dilidir, halk incinir" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in "O tabelada ne yazdığına bakmak da lazım. Bir insanın anadilinde anlamasını kolaylaştırıyorsa bu bir haktır. Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir. Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli" sözleri yeniden gündem oldu.

Gündemi yakından takip eden Şahan Gökbakar ise bu konuda sessiz kalmadı. Tartışma çıkaran sözlere dair ünlü komedyen şu yorumda bulunarak dikkat çekti:

"Arapça tabela asılmayınca, 10 milyon Arap sığınmacı yok mu oluyor? Yani, görmeyince dert bitiyor mu? Tabela tartışmak yerine, bu Araplar ülkelerine nasıl döndürülecek onu konuşmak lazım. Ama konuşmuyorlar! Bu ülkeye ve halkına yapılmış en büyük haksızlıktır bu..."