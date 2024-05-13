Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o ifadesine itiraz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasette yumuşama ifadesiyle ilgili "normalleşme siyaseten yumuşamayı gerektirmiyor, takır takır muhalefet yapacağız." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Nevşin Mengü'nün Youtube programına konuk oldu.

Mengü, Özel'e 'yumuşama' ifadesini sordu. Özel ise şu yanıtı verdi:

"Bir kere bunu Erdoğan değil, ben çıkardım. İkincisi yumuşama değil, normalleşme. Üçüncüsü bu normalleşme siyaseten yumuşamayı gerektirmiyor, takır takır muhalefet yapacağız.

"Emekli astsubaylarla bile miting yapacağım"

Ne zamandır atanmayan öğretmenlerle ilgili miting yapıyor muhalefet... Emekli mitingi yapacağız, ardından asgari ücret mitingi gelecek. Milletin sesinin duyurulacağı ne varsa yapacağım. Emekli astsubaylarla bile miting yapacağım.

"Benim işim bunu körüklemek değil"

Normalleşme yumuşama demek değildir. Net olarak muhalefeti yapacağım ama normalleşme şudur; el sıkışma olmadığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bazen Dağ dağa küsmüş, dağın haberi olmamış. Bazen müzakere yoluyla halledilebilecekken hiç olmuyor. Bi de sen burada yukarıda el sıkışmıyorsan, bütün bir süreç el sıkışmayanların uzantıları olarak köye, kahveye kadar gidiyor ve memleket birbirine adeta yabancılaşıyor ve düşmanlaşıyor. Benim işim bunu körüklemek değil.

"Asla yumuşama, muhalefeti zayıflatma noktasına gelmeyecek"

Bu süreci ben talep ettim, bayramda ben aradım, randevuyu ben istedim. Sonuç alana kadar da bu işleri sürdüreceğim. Bu asla yumuşama, muhalefeti zayıflatma noktasına gelmeyecek."