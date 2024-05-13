Ahmet Çakar 'abartarak anlaşılmak için' dedi Ali Koç için verdiği örnek olay oldu

Ahmet Çakar, şampiyonluğu kaybetmek üzere olan Fenerbahçe'de eleştiri oklarını Ali Koç'a yöneltti. Çakar, "Ali Koç'u tanımasam küçük yaştan itibaren Galatasaray tarafından yetiştirilmiş kripto Galatasaraylı sanırdım" dedi.

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Süper ligin ikinci yarısının başlarında bir ara iki puan öne bile geçen Fenerbahçe'de bahar havası uzun sürmedi. Peş peşe puan kayıplarıyla Galatasarayın 6 puan gerisine düştü.

Galatasaray'ın şampiyonluğa yürümesiyle birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe'de eleştiriler eleştiriler Ali Koç ve İsmail Kartal'a yöneldi.

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da Ali Koç'u bu sözlerle hedef aldı.

"Son 4 ayda Ali Koç'un bütün söylemleri icraatları Galatasaray'a yaradı"

"Ali Koç'un hangi yüzle Fenerbahçe başkanlığına tekrar aday olduğunu anlamadım. 6 sene içinde neyi doğru yaptın? 1 ay önce 'aday değilim' anlamında bir şeyler dedin. üstelik 'ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" dedin.

"Kripto Galatasaraylı sanırdım"

Bundan sonrası için Fenerbahçe camiası için değil de Ali Koç'tan özür dileyerek söylüyorum. Soğuk savaş döneminde istihbarat servisleri örneğin KGB, 15 yaşındaki çocuğu hazırlar Amerika'ya gönderir, CİA'ye yerleştirir. Sanki Ali Koç'u tanımasam Galatasaraylıların küçük yaştan itibaren yetiştirip kripto Galatasaraylı olarak Fenerbahçe içine sokup Fenerbahçe başkanı yapıp Fenerbahçe'ye zarar vermek için getirilmiş sanırdım.

Abartarak anlaşılmak için. Sanki Ali Koç 15-16 yaşında derin Galatasaray tarafından yetiştirildi. Gönlüne Galatasaray sevgisi konuldu. Fakat oğlum seni galatasaray ali menfaatleri için yetiştiriyorum. Sen bugünden sonra kamuoyuna Fenerbahçeliyim diyeceksin seni bir gün başkan yapacağız. Ama görevin Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın menfaatlerini korumak üzere.

Son 4 ayda Ali Koç'un bütün söylemleri icraatları Galatasaray'a yaradı. Kendi eliyle kupayı verdi. Ligden çekilecek miyiz derken dağ fare doğurdu gittin Urfa'da kupayı verdin. Döndün Olympiyakos'tan 3'lük oldun. Her icraat Fener'in aleyhine, Galatasaray'ın lehine. Bu kadar da hata yapılamaz."