BIST 10.219
DOLAR 32,23
EURO 34,74
ALTIN 2.436,67
HABER /  SPOR

Ahmet Çakar 'abartarak anlaşılmak için' dedi Ali Koç için verdiği örnek olay oldu

Ahmet Çakar 'abartarak anlaşılmak için' dedi Ali Koç için verdiği örnek olay oldu

Ahmet Çakar, şampiyonluğu kaybetmek üzere olan Fenerbahçe'de eleştiri oklarını Ali Koç'a yöneltti. Çakar, "Ali Koç'u tanımasam küçük yaştan itibaren Galatasaray tarafından yetiştirilmiş kripto Galatasaraylı sanırdım" dedi.

Abone ol

Süper ligin ikinci yarısının başlarında bir ara iki puan öne bile geçen Fenerbahçe'de bahar havası uzun sürmedi. Peş peşe puan kayıplarıyla Galatasarayın 6 puan gerisine düştü. 

Galatasaray'ın şampiyonluğa yürümesiyle birlikte ezeli rakibi Fenerbahçe'de eleştiriler eleştiriler Ali Koç ve İsmail Kartal'a yöneldi.

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da Ali Koç'u bu sözlerle hedef aldı. 

"Son 4 ayda Ali Koç'un bütün söylemleri icraatları Galatasaray'a yaradı"

"Ali Koç'un hangi yüzle Fenerbahçe başkanlığına tekrar aday olduğunu anlamadım. 6 sene içinde neyi doğru yaptın? 1 ay önce 'aday değilim' anlamında bir şeyler dedin. üstelik 'ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" dedin.

"Kripto Galatasaraylı sanırdım"

Bundan sonrası için Fenerbahçe camiası için değil de Ali Koç'tan özür dileyerek söylüyorum. Soğuk savaş döneminde istihbarat servisleri örneğin KGB, 15 yaşındaki çocuğu hazırlar Amerika'ya gönderir, CİA'ye yerleştirir. Sanki Ali Koç'u tanımasam Galatasaraylıların küçük yaştan itibaren yetiştirip kripto Galatasaraylı olarak Fenerbahçe içine sokup Fenerbahçe başkanı yapıp Fenerbahçe'ye zarar vermek için getirilmiş sanırdım.

Abartarak anlaşılmak için. Sanki Ali Koç 15-16 yaşında derin Galatasaray tarafından yetiştirildi. Gönlüne Galatasaray sevgisi konuldu. Fakat oğlum seni galatasaray ali menfaatleri için yetiştiriyorum. Sen bugünden sonra kamuoyuna Fenerbahçeliyim diyeceksin seni bir gün başkan yapacağız. Ama görevin Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın menfaatlerini korumak üzere.

Son 4 ayda Ali Koç'un bütün söylemleri icraatları Galatasaray'a yaradı. Kendi eliyle kupayı verdi. Ligden çekilecek miyiz derken dağ fare doğurdu gittin Urfa'da kupayı verdin. Döndün Olympiyakos'tan 3'lük oldun. Her icraat Fener'in aleyhine, Galatasaray'ın lehine. Bu kadar da hata yapılamaz."

ÖNCEKİ HABERLER
'Çember-18' operasyonlarında 4 bin 995 gözaltı
'Çember-18' operasyonlarında 4 bin 995 gözaltı
Özgür Özel "Arapça tabelalara karışmayın" demişti! Şahan Gökbakar öyle bir cevap verdi ki...
Özgür Özel "Arapça tabelalara karışmayın" demişti! Şahan Gökbakar öyle bir cevap verdi ki...
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
AK Parti'de değişim için ilk zirve yarın
AK Parti'de değişim için ilk zirve yarın
Otomobil alacaklar için 7 Temmuz'da çok şey değişecek otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor?
Otomobil alacaklar için 7 Temmuz'da çok şey değişecek otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor?
MHP lideri Devlet Bahçeli belediye başkanlarını topluyor
MHP lideri Devlet Bahçeli belediye başkanlarını topluyor
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o ifadesine itiraz
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o ifadesine itiraz
Katalonya'da yerel seçimlerde ayrılıkçı partiler çoğunluğu kaybetti
Katalonya'da yerel seçimlerde ayrılıkçı partiler çoğunluğu kaybetti
Hatay'da sağanak nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi
Hatay'da sağanak nedeniyle 2 ilçede eğitime ara verildi
Hamas açıkladı: Ateşkes müzakerelerinde taleplerimizde uzlaşı var
Hamas açıkladı: Ateşkes müzakerelerinde taleplerimizde uzlaşı var
Hastane randevu sisteminde yeni dönem başladı
Hastane randevu sisteminde yeni dönem başladı
Putin'den şok karar! Ordunun en tepesindeki ismin üstünü çizdi
Putin'den şok karar! Ordunun en tepesindeki ismin üstünü çizdi