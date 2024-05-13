Avrasya Tüneli'nde trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza!

Avrasya Tüneli'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne 35 bin 415 lira para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi sivil trafik ekiplerince bir sürücünün 10 Mayıs'ta Avrasya Tüneli içerisinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

İncelemede, motosikletin plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü S.B.F. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesi geçici olarak iptal olduğu halde araç kullanmak, görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak", "tescilli aracı plakasız kullanmak, emniyet şeridi ve banketleri kullanma", "motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketler yapması", "karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" gibi maddelerinden 35 bin 415 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca S.F.B'nin sürücü belgesi 1 yıl içinde 100 ceza puanını 2 kez aştığı gerekçesiyle 4 ay süreyle geri alınırken, motosikleti de trafikten men edildi.

S.B.F. "Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Kumkapı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.