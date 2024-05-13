BIST 10.198
DOLAR 32,22
EURO 34,77
ALTIN 2.424,25
HABER /  GÜNCEL

Avrasya Tüneli'nde trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrasya Tüneli'nde trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza!

 Avrasya Tüneli'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne 35 bin 415 lira para cezası kesildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi sivil trafik ekiplerince bir sürücünün 10 Mayıs'ta Avrasya Tüneli içerisinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

İncelemede, motosikletin plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü S.B.F. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücü belgesi geçici olarak iptal olduğu halde araç kullanmak, görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak", "tescilli aracı plakasız kullanmak, emniyet şeridi ve banketleri kullanma", "motosiklet sürücülerinin akrobatik hareketler yapması", "karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" gibi maddelerinden 35 bin 415 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca S.F.B'nin sürücü belgesi 1 yıl içinde 100 ceza puanını 2 kez aştığı gerekçesiyle 4 ay süreyle geri alınırken, motosikleti de trafikten men edildi.

S.B.F. "Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Kumkapı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Avusturya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Avusturya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Yargıtay’daki seçimde 36’ncı turda da sonuç çıkmadı
Yargıtay’daki seçimde 36’ncı turda da sonuç çıkmadı
Premier Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı
Premier Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı
Karmod imar yönetmeliğine uygun 3 farklı su deposu modeli geliştirdi
Karmod imar yönetmeliğine uygun 3 farklı su deposu modeli geliştirdi
PKK soruşturmasıda gözaltına alınmıştı inkar etti sınav kağıtları foyasını ortaya çıkardı
PKK soruşturmasıda gözaltına alınmıştı inkar etti sınav kağıtları foyasını ortaya çıkardı
Yargıtay Başkanı seçimi 36. turda da sonuçsuz kaldı
Yargıtay Başkanı seçimi 36. turda da sonuçsuz kaldı
İmamoğlu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret etti
İmamoğlu Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i ziyaret etti
Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin il içi tayin başvuruları başlıyor
Quick Sigorta 7'nci yaşını kutluyor
Quick Sigorta 7'nci yaşını kutluyor
Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı
Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı
Allianz Türkiye'den Evren Ayorak, teknoloji liderleri arasına seçildi
Allianz Türkiye'den Evren Ayorak, teknoloji liderleri arasına seçildi
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı