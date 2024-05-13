Gazze’de can kaybı 35 bin 34’e yükseldi

Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 34’e, yaralananların sayısı ise 78 bin 755’e yükseldi.

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Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin son 24 saatte gerçekleştirdiği 8 saldırıda 63 Filistinlinin öldüğünü, 114 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı.

Bölgede 219 gündür devam eden saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 35 bin 34’e, yaralı sayısının da 78 bin 755’e yükseldiği kaydedildi.