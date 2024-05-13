Avusturya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Schallenberg, 13-14 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

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Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Schallenberg'in resmi ziyareti 13-14 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Sayın Bakanımızın, konuk Bakan ile yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel/küresel gelişmeler ele alınacak" denildi.