İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan DEM Parti'ye ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DEM Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

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Tugay ile beraberindeki CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Kuruş ve yardımcısı Zehra Vezan Karabulut tarafından karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ziyarette yaptığı konuşmada, seçim döneminde göstermiş oldukları demokratik tavır için DEM Parti'ye teşekkür etti.

Tugay, "İletişimimiz bugüne kadar eksik kalmış olabilir. Bundan sonra daha sağlam temeller üzerine otursun. Biraz daha kalıcı ve sürekli olsun. Düşüncem bu. Önümüzdeki yıllarda bunun gereğini yerine getirmek lazım. Bu benim tarafımda her zaman olumlu tavır içerisinde olacak. Sizlerin de aynı yaklaşım içinde olacağınıza inanıyorum." diye konuştu.