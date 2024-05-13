Petrol Ofisi, 2. kez 'Düşük Karbon Kahramanı' seçildi

Petrol Ofisi Grubu, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 9. İstanbul Karbon Zirvesi'nde bu yıl da 'Düşük Karbon Kahramanı' ödülünün sahibi oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, SÜT-D tarafından 'İklim Değişikliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti' temasıyla düzenlenen zirvede Petrol Ofisi, 'Düşük Karbon Kahramanı' ödül töreninde 'Tesislerimiz Güneşleniyor, Karbon Ayak İzimiz Düşüyor' projesi ile ödül aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İTÜ desteğiyle gerçekleştirilen ve kuruluşların yeşil, dijital ve döngüsel dönüşümlerinde çevresel, sosyal ve yönetişimsel sürdürülebilirlik göstergelerini güçlendiren karbon yönetimine yönelik çalışmaların da ödüllendirildiği zirvede, ödülü şirket adına Petrol Ofisi Grubu Marka Pazarlama Kıdemli Müdürü İbrahim Başa aldı.

Söz konusu proje kapsamında, Petrol Ofisi madeni yağlar üretim tesisinde geçen yıl eylülde kurulumu yapılan 2 binden fazla güneş enerji paneli sayesinde, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu karşılamaya yetecek kadar enerji üretiliyor.

Ayrıca, enerji geri kazanımı ile sera gazı etkisinin azaltıldığı projenin başlangıcından itibaren, ilk 7 ayda 500 bin kilovatsaat (kWh) üzerinde enerji üretimi sağlandı ve 270 ton karbon salımı önlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, şirketin mevcut ürün teknolojilerine yatırım yaparken yenilenebilir enerji alanında da öncü çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek şunları kaydetti:

'Kocaeli'nin Derince ilçesindeki madeni yağ tesisimiz de bu çalışmaların en güzel örneklerinden. Bu sayede 2050 için taahhüt ettiğimiz net sıfır hedefimiz kapsamında karbon ayak izimizi her gün biraz daha azaltıyoruz. Şu an fabrikamızdaki elektrik üretiminin yaklaşık üçte birini güneş enerjisi panellerimiz ile karşılıyoruz. İlerleyen safhalarda bu üretimi üçte ikiye çıkarmayı planlıyoruz. Uzun vadede sürdürülebilir iş modelimize de ciddi katkılar sağlayacağına inandığımız bu projemizin başarısını tescil eden böylesi önemli bir ödülün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülkemiz için ortaya koyacağımız pozitif etkilerle sektörümüze ve dolayısı ile ekonomiye değer katmaya devam edeceğiz.'

Petrol Ofisi Grubu geçen yıl da uzman endüstriyel tasarım ekibi tarafından özel olarak geliştirilen yeni Maxima motor yağlarının ambalajında yüzde 25 oranında plastik geri dönüşüm malzemesi kullanmış, bu sayede sürdürülebilir üretim ve tüketime yaptığı katkı nedeniyle ödüle layık görülmüştü.