Numan Kurtulmuş yarın Devlet Bahçeli ile görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın MHP TBMM Grubu'nu ziyaret edecek.Abone ol
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın Meclis'te bir araya gelecek.
Mecliste grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Kurtulmuş, yarın da MHP TBMM Grubu'na ziyarette bulunacak.
Kurtulmuş, saat 13.00'deki ziyarette MHP’nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.