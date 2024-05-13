BIST 10.089
DOLAR 32,21
EURO 34,79
ALTIN 2.427,20
HABER /  GÜNCEL

Numan Kurtulmuş yarın Devlet Bahçeli ile görüşecek

Numan Kurtulmuş yarın Devlet Bahçeli ile görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın MHP TBMM Grubu'nu ziyaret edecek.

Abone ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın Meclis'te bir araya gelecek.

Mecliste grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Kurtulmuş, yarın da MHP TBMM Grubu'na ziyarette bulunacak.

Kurtulmuş, saat 13.00'deki ziyarette MHP’nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li senatör Graham, İsrail'e 'Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin' dedi
ABD'li senatör Graham, İsrail'e 'Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin' dedi
Fenerbahçe Beko'dan Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine girdi
Fenerbahçe Beko'dan Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'ine girdi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara'ya geldi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ankara'ya geldi
TEB'den çiftçilerin tarım kredilerinde mayısa özel faiz indirimi
TEB'den çiftçilerin tarım kredilerinde mayısa özel faiz indirimi
Petrol Ofisi, 2. kez 'Düşük Karbon Kahramanı' seçildi
Petrol Ofisi, 2. kez 'Düşük Karbon Kahramanı' seçildi
Hepsiburada'nın 4 gün sürecek Moda Haftası başladı indirim kampanyası
Hepsiburada'nın 4 gün sürecek Moda Haftası başladı indirim kampanyası
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan DEM Parti'ye ziyaret
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan DEM Parti'ye ziyaret
Nefes kesen uyuşturucu operasyonunda 45 gözaltı!
Nefes kesen uyuşturucu operasyonunda 45 gözaltı!
Cem Küçük seçimden 4 gün önce başından geçen olayı anlattı duyanlar 'böyle bir şey olamaz' dedi
Cem Küçük seçimden 4 gün önce başından geçen olayı anlattı duyanlar 'böyle bir şey olamaz' dedi
MEB 2024 Açık Lise sınav tarihleri ve kayıt yenileme takvimini açıkladı
MEB 2024 Açık Lise sınav tarihleri ve kayıt yenileme takvimini açıkladı
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Cevdet Konak'a terör soruşturması: Tunceli Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı
Cevdet Konak'a terör soruşturması: Tunceli Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı