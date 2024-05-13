Sezai Temelli: Suriye'yi, Irak’ı bombalarsanız bu ülkenin ekonomisi batar

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf tedbirlerinde terörele mücadeleden, askeri harcamalardan kısıntı olmamasını ve Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki üst düzey PKK'yi bitirecek hamlelerini eleştirdi.

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Geçtiğimiz aylarda Irak'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'la gerçekleşen güvenlik zirvesi ve 12 yılın ardından geniş bir heyetle Irak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Sudani ile 26 başlıkta imzaladığı tarihi anlaşmalar PKK'da büyük paniğe sebep oldu.

TEMELLİ'DEN TEHDİT GİBİ SÖZLER

Terör örgütü PKK'nın sözcüsü gibi konuşan Temelli "Her gün Diyarbakır’dan uçak kaldırıp, Rojava’yı, kuzey Irak’ı bombalarsanız bu ülkenin ekonomisi batar” ifadelerini kullandı..." dedi.

2024 ASKERİ BÜTÇESİNDE TSK: EN BAŞTA ASKERİ AÇIDAN GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda MSB 2024 Bütçe Sunumunda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ülkemizin jeopolitik konumu, bölgesinde ve dünyadaki önemini daha da artırırken risk ve tehditleri de beraberinde getirmektedir. Böyle kritik bir coğrafyada var olabilmek, her alanda hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek, aynı zamanda dünya barış ve istikrarına katkı sunabilmek için en başta askeri açıdan güçlü olmak zorundayız. Dolayısıyla 2024 yılı Bütçe teklifimiz ile Bakanlığımıza tahsis edilecek kaynakların bu doğrultuda en etkin ve en yüksek faydayı sağlayacak şekilde kullanılması hedeflenmiştir."

SAVUNMA SANAYİMİZİN YENİ GÖZBEBEKLERI TAM GAZ DEVAM EDİYOR

"Yakın zamanda, savunma sanayimizin yeni gözbebekleri olan İMECE uydumuz, Fırtına obüslerimiz, çok namlulu roketatarlarımız, ANKA/Aksungur İHA sistemimiz, dünyaca ünlü Bayraktar TB2 SİHA'larımız, Akıncı TİHA'larımız, temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ, helikopter ve uçak taşıma kabiliyetine sahip ilk çok maksatlı amfibi gemimiz TCG Anadolu ve bunlar gibi birçok kritik sistem kahraman ordumuzun envanterine dahil edilmiştir. Bunların yanı sıra Altay Tankımız, insansız savaş uçağımız KIZILELMA, HÜRJET ve milli muharip uçağımız KAAN'ın üretim çalışmaları da tüm hızıyla devam etmektedir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunun ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktan geçtiğinin bilinciyle, yerli ve milli savunma sanayimizi daha üst seviyelere taşımak için Bakanlık olarak var gücümüzle çalışmaya ve ilgili kurum ve kuruluşlarımıza tam destek vermeye devam edeceğiz."