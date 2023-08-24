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Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev'e konuk olacak.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.

Dinamo Kiev 0-0 Beşiktaş (CANLI SKOR)

Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı, S Sport canlı yayınlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

Yenilerin ilk Avrupa heyecanı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.

Üç futbolu, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş kariyerlerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıkacak. Zaynutdinov ise ayrıca ilk kez siyah-beyazlı formayı giymiş olacak.

İlk 11'ler

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Volshyn, Buyalskiy, Vanat

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Amir, Salih, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar

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