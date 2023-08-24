Şanlıurfa'da çocuğun ahıra zincirlenip darbedilmesiyle ilgili babası gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun ahıra zincirle bağlanıp darbedildiği iddiasıyla ilgili babası gözaltına alındı.

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Yakınlarıyla Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giden M.Ş., bir süre önce kırsal Karaca Mahallesi'nde babası İ.Ş, ağabeyi A.Ş. ve amcası M.Ş'nin kendisine arabayla çarptıklarını, daha sonra götürdükleri ahıra zincirle bağlayarak darbettiklerini öne sürerek şikayette bulundu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ağabey A.Ş. ve amca M.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan baba İ.Ş. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.