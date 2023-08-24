BIST 7.492
DOLAR 25,71
EURO 27,85
ALTIN 1.584,65
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa'da çocuğun ahıra zincirlenip darbedilmesiyle ilgili babası gözaltına alındı

Şanlıurfa'da çocuğun ahıra zincirlenip darbedilmesiyle ilgili babası gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun ahıra zincirle bağlanıp darbedildiği iddiasıyla ilgili babası gözaltına alındı.

Abone ol

Yakınlarıyla Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giden M.Ş., bir süre önce kırsal Karaca Mahallesi'nde babası İ.Ş, ağabeyi A.Ş. ve amcası M.Ş'nin kendisine arabayla çarptıklarını, daha sonra götürdükleri ahıra zincirle bağlayarak darbettiklerini öne sürerek şikayette bulundu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ağabey A.Ş. ve amca M.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan baba İ.Ş. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmaris'te hastane inşaatında yangın paniği
Marmaris'te hastane inşaatında yangın paniği
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
Sürpriz faiz kararı dünyada yankı uyandırdı! Dolar-TL yorumu
Sürpriz faiz kararı dünyada yankı uyandırdı! Dolar-TL yorumu
Genk - Adana Demirspor (CANLI YAYIN)
Genk - Adana Demirspor (CANLI YAYIN)
Vladimir Putin, Wagner lideri Prigojin'in ailesine başsağlığı diledi
Vladimir Putin, Wagner lideri Prigojin'in ailesine başsağlığı diledi
Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev'i mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Dinamo Kiev'i mağlup etti
Fenerbahçe, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi 5-1 mağlup etti
Fenerbahçe, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi 5-1 mağlup etti
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon TL ceza kesildi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon TL ceza kesildi
Mauro Icardi, kulüp kariyerinin 200. golünü attı
Mauro Icardi, kulüp kariyerinin 200. golünü attı
BRICS'ten 6 ülkeye üyelik daveti! Putin'den açıklama!
BRICS'ten 6 ülkeye üyelik daveti! Putin'den açıklama!
TV 100'de deprem Murat Kelkitlioğlu görevi bıraktı!
TV 100'de deprem Murat Kelkitlioğlu görevi bıraktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti, onurluca geri çekilmeyi bile beceremedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti, onurluca geri çekilmeyi bile beceremedi