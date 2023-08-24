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Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftara veda etti

Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftara veda etti

İsmi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anılan Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır, Twente maçı öncesi sahaya çıkarak, sarı-lacivertli taraftara veda etti.

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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında sahasında oynayacağı Twente maçı öncesi başarılı file bekçisi Altay Bayındır taraftara veda etti.

Bugün öğle saatlerinde transfer için Livakovic'i İstanbul'a getiren Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi yapılan anons ile sahanın ortasına gelen Altay Bayındır, tezahüratlar eşliğinde sarı-lacivertli taraftarlara veda etti. Altay Bayındır’ın geçtiğimiz günlerde Manchester United için sağlık kontrolünden geçtiği de iddia edilmişti.

Altay Bayındır’ın Manchester United ile gelecek günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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