BIST 7.492
DOLAR 25,91
EURO 28,03
ALTIN 1.594,83
HABER /  DÜNYA

Ukraynalı pilotlara ekimden itibaren ABD'de F-16 uçuş eğitimi verilecek

Ukraynalı pilotlara ekimden itibaren ABD'de F-16 uçuş eğitimi verilecek

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçakları konusunda verilecek uçuş eğitiminin ekim ayında başlayacağını ifade etti.

Abone ol

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgeye dair yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sık sık mühimmat ihtiyacının olduğunu vurgularken ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor.

Eğitim takvimi belli oldu

Ukraynalı pilotlara ABD'de verilecek olan F-16 eğitiminde takvim netleşti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Ukraynalı pilotların uçuş eğitimine ekim ayında başlanacağını açıklayarak pilotların önümüzdeki ay İngilizce dil eğitimi almasının ardından uçuş eğitiminin Arizona'da yapılacağını aktardı.

Ryder, eğitime çok sayıda pilotun ve düzinelerce uçak bakım ekibinin katılacağını belirtti.

Mayıs ayında onaylandı

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz mayıs ayında Ukraynalı pilotlara yönelik F-16 eğitim programlarını onaylamış, 18 Ağustos'ta ise ABD tarafından Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermesine onay verilmişti.

Şu ana kadar Danimarka, Hollanda ve Norveç, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı bağışlayacaklarını açıkladı.

Ukraynalı 8 pilot ve 65 personel de Danimarka Skrydstrup'taki askeri hava üssünde F-16 eğitimi almaya başladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye, alınan 3 galibiyetli hafta sonrasında puanını yeniden yükseltti
Türkiye, alınan 3 galibiyetli hafta sonrasında puanını yeniden yükseltti
Patrick Kluivert'ten sert ifadeler! "Saçma sapan..."
Patrick Kluivert'ten sert ifadeler! "Saçma sapan..."
Yüksekova'da mezarlıkta yer kalmadı, mezarlar yola taştı
Yüksekova'da mezarlıkta yer kalmadı, mezarlar yola taştı
Şenol Güneş: Kanatlarda zorluk çektik, kapatmak istedik ama olmadı
Şenol Güneş: Kanatlarda zorluk çektik, kapatmak istedik ama olmadı
İsmail Kartal'dan dikkat çeken kadro tercihi açıklaması!
İsmail Kartal'dan dikkat çeken kadro tercihi açıklaması!
İrfan Can Kahveci, Twente maçına damga vurdu
İrfan Can Kahveci, Twente maçına damga vurdu
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini aldı
Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftara veda etti
Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftara veda etti
Litvanya: Prigojin'in ölümü güvenlik durumunu değiştirmedi
Litvanya: Prigojin'in ölümü güvenlik durumunu değiştirmedi
Kanada’daki orman yangınlarında ateş hortumu çıktı
Kanada’daki orman yangınlarında ateş hortumu çıktı
Şanlıurfa'da çocuğun ahıra zincirlenip darbedilmesiyle ilgili babası gözaltına alındı
Şanlıurfa'da çocuğun ahıra zincirlenip darbedilmesiyle ilgili babası gözaltına alındı
Marmaris'te hastane inşaatında yangın paniği
Marmaris'te hastane inşaatında yangın paniği