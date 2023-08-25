Ukraynalı pilotlara ekimden itibaren ABD'de F-16 uçuş eğitimi verilecek

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçakları konusunda verilecek uçuş eğitiminin ekim ayında başlayacağını ifade etti.

Abone ol

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgeye dair yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sık sık mühimmat ihtiyacının olduğunu vurgularken ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor.

Eğitim takvimi belli oldu

Ukraynalı pilotlara ABD'de verilecek olan F-16 eğitiminde takvim netleşti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Ukraynalı pilotların uçuş eğitimine ekim ayında başlanacağını açıklayarak pilotların önümüzdeki ay İngilizce dil eğitimi almasının ardından uçuş eğitiminin Arizona'da yapılacağını aktardı.

Ryder, eğitime çok sayıda pilotun ve düzinelerce uçak bakım ekibinin katılacağını belirtti.

Mayıs ayında onaylandı

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz mayıs ayında Ukraynalı pilotlara yönelik F-16 eğitim programlarını onaylamış, 18 Ağustos'ta ise ABD tarafından Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermesine onay verilmişti.

Şu ana kadar Danimarka, Hollanda ve Norveç, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı bağışlayacaklarını açıkladı.

Ukraynalı 8 pilot ve 65 personel de Danimarka Skrydstrup'taki askeri hava üssünde F-16 eğitimi almaya başladı.