Şenol Güneş: Kanatlarda zorluk çektik, kapatmak istedik ama olmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kanatlarda zorluk çektik, kapatmak istedik ama başarılı olamadık. Hücumda etkiliydik." dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Avantajlı skorla dönüyoruz"

"Dinamo Kiev karşısında kazandık ama tur bitmedi. Bir maç daha var. İyi başlamadık ama toparladık. Goller attık, goller yedik. Deplasman takımı olarak düşünürsek, avantajlı skorla dönüyoruz. Ama bu skorun da hiçbir garantisi yok."

"Dönüşlerinde rakip ataklar yaptı"

"Kanatlarda zorluk çektik, kapatmak istedik ama başarılı olamadık. Hücumda etkiliydik. Dönüşlerinde rakip ataklar yaptı. Fena olmadı deplasmanda kazanmak."