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Türkiye, alınan 3 galibiyetli hafta sonrasında puanını yeniden yükseltti

Türkiye, alınan 3 galibiyetli hafta sonrasında puanını yeniden yükseltti

UEFA müsabakalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bir haftayı daha tamamladı. Türkiye, alınan 3 galibiyetli hafta sonrasında puanını yeniden yükseltti.

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UEFA ülke puanı sıralamasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un aldığı sonuçlar sonrası güncelleme geldi.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı galibiyetle kapattı. Adana Demirspor ise Genk deplasmanında mağlup oldu. 

Türkiye haftayı 3 galibiyetle kapatırken, 9. sıradaki İskoçya ile aradaki puan farkı 1 tam puanın altına indi. 

Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 30.850 oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 89.053
2- İspanya: 75.989
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.624
5- Hollanda: 54.000
6- Fransa: 52.164
7- Portekiz: 47.482
8- Belçika: 36.900
9- İskoçya: 31.750

10- TÜRKİYE: 30.850

11- Avusturya: 29.900
12- İsviçre: 28.775
13- Sırbistan: 27.375
14: Norveç: 26.250
15: Ukrayna: 25.400

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