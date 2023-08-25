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Özgür Demirtaş'tan faiz kararına tam destek! Devam etmezse Türk Lirası kaybeder

Özgür Demirtaş'tan faiz kararına tam destek! Devam etmezse Türk Lirası kaybeder

Merkez Bankası'nın politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmasına finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tebrik ve uyarı geldi. Demirtaş, "Bu kararlar devam etmezse, TL değer kaybeder" uyarısı yaptı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Kararı değerlendiren Prof. Demirtaş, "'Türkiye Ekonomi Modeli' denen şey bugün itibari ile bitti. Merkez Bankası'nı tebrik ederim" yorumunu yaptı.  Demirtaş'ın yorumu Twitter'da gündem olurken, ünlü ekonomist daha sonra şu yorumu yaptı: 

Can-ı gönülden tebrik ederim

- Bugün Merkez Bankası'nın aldığı karar doğru yönde bir karardı. Samimi bir şekilde ve can-ı gönülden tebrik ettim. Ancak kimse her şey düzeldi sanmasın. Bu kararlar benzer hızda ve kararlı şekilde sürmezse ekonomi düzlüğe çıkmaz, aynı hatta daha büyük kötülükle devam eder.

Kendimiz ettik, kendimiz bulduk

- Ülke olarak büyük zaman kaybettik. Bu faiz artışı 2-3 yıl önce olsa, Dolar/TL çok daha düşük seviyede olacaktı, enflasyon böylesine patlamayacaktı. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk.

Doğrudan bir daha şaşmayalım

- Şimdi doğru karar alındı. Ama bu kararlar devam etmezse TL'de değer kaybı devam eder. Enflasyon hız kesse bile yüksek kalır. Aman! o yüzden doğrudan bir daha şaşmayalım. Çünkü hepimiz fakirleşiyoruz. Bu ülke hepimizin." 

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