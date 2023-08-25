BIST 7.492
DOLAR 26,23
EURO 28,29
ALTIN 1.615,78
HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'in FETÖ soruşturmasının gizli tanığı PKK'lı çıktı!

Meral Akşener'in FETÖ soruşturmasının gizli tanığı PKK'lı çıktı!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açılan ve 7 yıl sonra “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilen FETÖ soruşturmasıyla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Soruşturmanın tek bir gizli tanığın ifadelerine dayandığı ve o gizli tanığın da PKK'lı olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında açılan ve 7 yıl sonra “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilen FETÖ davasının gizli tanığına dikkati çektiği yazısında, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararına göre soruşturma tek bir kanıta dayanıyor. Daha doğrusu sözde kanıta! O da gizli tanık Yağmur'un ifadesi” diye yazdı.

Gizli tanık 'Yağmur' ne dedi?

4 Ağustos 2016'da Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Akşener hakkında ifade veren Yağmur adlı kişinin, “Akşener'in cemaat toplantılarına katıldığını, cemaat talimatı doğrultusunda çalıştığını biliyorum. Bana bu bilgileri halen görüştüğüm örgüt mensubu kişiler vermektedir. Bu toplantıların amacı Akşener'in MHP'nin başına geçirilmesiydi” ifadesini aktaran Saymaz, devamında şunları kaydetti:

Gizli tanık 'Yağmur' aslında PKK'lı

“Bu ifadesinden Yağmur'un, iddia ettiklerine birinci elden tanık olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi? Öyle değil. Zaten o da ‘Bana bu bilgileri halen görüştüğüm örgüt mensubu  kişiler vermektedir’ diyor. Bu kişi gerçekte FETÖ'cü değil. Akşener'in avukatı ve İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın verdiği bilgiye göre Yağmur, aslında bir PKK'lı.”

PKK davasında hükümlü bir isim

Saymaz ayrıca, "Yağmur, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2016/359 esas numaralı davada silahlı terör örgütü üyeliği suçundan hükümlü" bilgisini paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Demirtaş'tan faiz kararına tam destek! Devam etmezse Türk Lirası kaybeder
Özgür Demirtaş'tan faiz kararına tam destek! Devam etmezse Türk Lirası kaybeder
Hastanede muayene ücretlerine zam geldi! Zamlı tarife Resmi Gazete'de yayanlandı
Hastanede muayene ücretlerine zam geldi! Zamlı tarife Resmi Gazete'de yayanlandı
İstanbul'da çatışma çıktı! Bir polis şehit oldu 1 polis ağır yaralı! Saldırgan öldürüldü!
İstanbul'da çatışma çıktı! Bir polis şehit oldu 1 polis ağır yaralı! Saldırgan öldürüldü!
Ticaret Bakanlığına 1033 kadro ihdas edildi
Ticaret Bakanlığına 1033 kadro ihdas edildi
Ukraynalı pilotlara ekimden itibaren ABD'de F-16 uçuş eğitimi verilecek
Ukraynalı pilotlara ekimden itibaren ABD'de F-16 uçuş eğitimi verilecek
Türkiye, alınan 3 galibiyetli hafta sonrasında puanını yeniden yükseltti
Türkiye, alınan 3 galibiyetli hafta sonrasında puanını yeniden yükseltti
Patrick Kluivert'ten sert ifadeler! "Saçma sapan..."
Patrick Kluivert'ten sert ifadeler! "Saçma sapan..."
Yüksekova'da mezarlıkta yer kalmadı, mezarlar yola taştı
Yüksekova'da mezarlıkta yer kalmadı, mezarlar yola taştı
Şenol Güneş: Kanatlarda zorluk çektik, kapatmak istedik ama olmadı
Şenol Güneş: Kanatlarda zorluk çektik, kapatmak istedik ama olmadı
İsmail Kartal'dan dikkat çeken kadro tercihi açıklaması!
İsmail Kartal'dan dikkat çeken kadro tercihi açıklaması!
İrfan Can Kahveci, Twente maçına damga vurdu
İrfan Can Kahveci, Twente maçına damga vurdu
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini aldı