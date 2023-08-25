Memur-Sen: Memur ve memur emeklisinin umutları başka bahara kaldı

Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında masada uzlaşma sağlanamadığı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi. Milyonları ilgilendiren karar sonrası Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ‘’6,5 milyon memur ve memur emeklisi, aileleriyle 25 milyon vatandaşımızın umutlarının başka bahara kalmasına neden olmuştur’’ dedi.

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Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında masada uzlaşma için verilen süre sona erdi. Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen zam oranında uzlaşma sağlayamadı. Sürenin sona ermesiyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Türkiye Kamu-Sen’in bütün uyarılarına rağmen bir türlü pazarlık masasına dönüştürülmeyen toplu sözleşme masası, 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, aileleriyle 25 milyon vatandaşımızın umutlarının başka bahara kalmasına neden olmuştur’’ ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşmenin, bundan önceki 6 dönemde olduğu gibi “hayal kırıklığıyla” sonuçlandığını belirten Kahveci, hizmet kollarında anlaşma sağlandığından Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna yalnızca 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin maaş artışı konusunun taşınacağını ifade etti.

Çoğunluğu kamu işveren tarafını temsil eden Kurul’dan hükümetin önerisi dışında bir maaş zammı çıkma ihtimalinin bulunmadığını bildiren Kahveci, “Bu durumun en önemli sebebi, 22 günlük süreyi havanda su döverek geçiren ve bir türlü konuları masaya getirip madde madde tartışmayan basiretsiz yetkili konfederasyondur. Türkiye Kamu-Sen’in bütün uyarılarına rağmen bir türlü pazarlık masasına dönüştürülmeyen toplu sözleşme masası, 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, aileleriyle 25 milyon vatandaşımızın umutlarının başka bahara kalmasına neden olmuştur’’ değerlendirmesini yaptı.