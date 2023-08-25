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İş arkadaşlarının kavgası kanlı bitti! Tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İş arkadaşlarının kavgası kanlı bitti! Tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı

Sinop'ta aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

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Olay, 00.20’de Sinop Bülent Ecevit Caddesi’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan K. (41) ile Okan Zal (22) arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonrasında kavgaya dönüştü.

Büyüyen kavgada bıçağını çıkaran Ertan K. iş arkadaşı Okan Zal’ı yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Okan Zal, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zanlı Ertan K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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