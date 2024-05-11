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Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan kadınla ilgili şoke eden gerçek! Tutuklandılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan kadınla ilgili şoke eden gerçek! Tutuklandılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2017'de kaybolan 4 çocuk annesi kadını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 12 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan kadınla ilgili şoke eden gerçek! Tutuklandılar

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Güneş Y'nin (28) 7 yıl önce kaybolmasına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin savcılıktaki sorguları tamamlandı. Aralarında kadının eşinin de bulunduğu 12 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan kadınla ilgili şoke eden gerçek! Tutuklandılar

Polisin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sonrası, kadının aile fertlerince öldürüldüğü iddiasıyla İstanbul, Kocaeli ve Van'da düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınmış, 14'ü emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan kadınla ilgili şoke eden gerçek! Tutuklandılar

Öte yandan, daha önce kadının, birlikte kaçtığı iddia edilen erkek tarafından aile fertlerinin baskısı üzerine polise teslim edildiği öğrenilmişti.  Daha sonra kadının eşinin kendisini darbettiği iddiasıyla emniyete başvurduğu, bunun sonucunda da sığınma evinde kalmaya başladığı belirtilmişti.

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Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan kadınla ilgili şoke eden gerçek! Tutuklandılar

Sığınma evinden çıkan kadının, bir süre sonra aile fertlerince Körfez ilçesinde ormanlık alanda öldürüldüğü değerlendiriliyor.

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