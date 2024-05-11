Kocaeli'de 7 yıl önce kaybolan kadınla ilgili şoke eden gerçek! Tutuklandılar

Öte yandan, daha önce kadının, birlikte kaçtığı iddia edilen erkek tarafından aile fertlerinin baskısı üzerine polise teslim edildiği öğrenilmişti. Daha sonra kadının eşinin kendisini darbettiği iddiasıyla emniyete başvurduğu, bunun sonucunda da sığınma evinde kalmaya başladığı belirtilmişti.