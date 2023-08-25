Nevşehir'de 33 yaşındaki adam sevgilisi tarafından öldürüldü

NEVŞEHİR'de tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç kız gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde Cansu T. (29) ve erkek arkadaşı Zafer T. (33) arasında tartışma yaşandı. Cansu T., tartışmada yanında getirdiği bıçakla Zafer T.'yı göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Zafer T., kaldırıldığı Ürgüp Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cansu T.'yi gözaltına aldı.