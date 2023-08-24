Şarkıcı Serdar Ortaç canlı yayında böyle dedi: "Namaza başlayacağım ama..."
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Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme damga vuran Serdar Ortaç, "Namaza başlayacağım ama zamanı değil, 60’larda" dedi ardından bakın neler söyledi...
Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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Serdar Ortaç son olarak canlı yayında yaptığı konuşmada, namazla ilgili ilginç bir açıklama yaptı.
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Ortaç, "Namaza başlayacağım ama zamanı değil, 60'larda." dedi ardından şöyle devam etti:
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"Namaz kıl, akşam sahneye çık..."
"Namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinler… Ne işe yaradı? Sevap mı işliyorum, günah mı? Beni bu hayatta en çok ne mutlu eder? Beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah’ın rahmeti beni mutlu eder"
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