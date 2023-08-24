Şarkıcı Serdar Ortaç canlı yayında böyle dedi: "Namaza başlayacağım ama..."

"Namaz kıl, akşam sahneye çık..."

"Namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinler… Ne işe yaradı? Sevap mı işliyorum, günah mı? Beni bu hayatta en çok ne mutlu eder? Beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah’ın rahmeti beni mutlu eder"