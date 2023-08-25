Yerel seçimlerle ilgili dengeleri değiştirecek kulis! Kılıçdaroğlu'nun kurultaydan sonra vereceği talimat

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçime CHP'yi tek başına sokacağı yönünde bir izlenim edindiğini söyledi.

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Yerel seçimlerde sonuçları doğrudan etkileyecek iddia gündeme bomba gibi düştü.

Seçim yenilgisinin ardından İYİ Parti'den ve diğer ortaklardan gelen eleştiri ve açıklamalar CHP'de rahatsızlığa yol açtı.

tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Yarkadaş, 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı.

"Büyükşehirler de buna dahil"

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Yarkadaş " Siz her gün çıkıp CHP’yi tahkir eden bir pozisyona girdiğinizde CHP’nin peşinden koşacağını mı sanıyorsunuz? Edindiğim izlenim, Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokacağı ve tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay’dan sonra bu yönde talimat vereceği şeklinde. Büyükşehirler de buna dahil." dedi.