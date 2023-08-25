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Aksaray'da otomobil ve traktör birbirine girdi! Devrilen araçta 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da otomobil ve traktör birbirine girdi! Devrilen araçta 3 kişi yaralandı

Aksaray-Konya karayolu üzerinde geçtiğimiz gece meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil tarım makinesi takılı traktöre çarptı. Şarampole düşen otomobilde 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Aksaray - Konya Karayolu 15. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden H.K. idaresindeki 34 VU 9477 plakalı otomobil, aynı istikamete seyreden K.K. (55) yönetimindeki 68 HZ 396 plakalı arkasında tarım makinesi takılı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole düştü. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri aralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, araçta sıkışan sürücü H.K. Aksaray Belediye İtfaiye Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada araç sürücüsü H.K. ve araçta yolcu olarak bulunan G.E. (38) ile M.E. (40) olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde bulunan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan traktör sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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