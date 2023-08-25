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Hırsızın rahatlığı görenleri şaşırttı! Motosikleti çalarak kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hırsızın rahatlığı görenleri şaşırttı! Motosikleti çalarak kayıplara karıştı

Elazığ'da gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs park halindeki motoru önce inceledi sonra çaldı.

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Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi 93’üncü sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen şüpheli, gece yarısı park halinde bulunan motosikleti gördü.

Bir süre motosikletle uğraşan şüpheli bir süre sonra motosikleti çalıştırarak olay yerinden kaçtı. Şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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