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Sultangazi'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Kazada yaralanan eşini bir an olsun bırakmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sultangazi'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Kazada yaralanan eşini bir an olsun bırakmadı

İstanbul Sultangazi'de hakimiyetini kaybeden 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada yaşlı çift yaralandı. Çarpışmanın etkisi ile başından yaralanan adama sağlık ekipleri müdahale ederken eşi ise başından bir an olsun ayrılmadı.

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Olay dün saat 13.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Habibler Arnavutköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette ilerleyen otomobil ve hafif ticari araç, trafik ışıklarının bulunduğu kavşağa geldikleri esnada yabancı plakalı farklı bir aracın neden olması ile kaza yaptı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü yaralanmazken hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü kafasından, eşi ise çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından darbe aldığı için travma geçirdiği düşünülen yaşlı adamı ambulansa alarak müdahale ederken eşi ise yanından ayrılmayarak kendisini teselli etmeye çalıştı. Kaza nedeni ile her iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi.

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