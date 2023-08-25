İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye dev ceza

İtalya bandıralı "'Gran Bretagna" isimli geminin İzmit Körfezi'ne hidrolik yağ dökmesi üzerine Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı harekete geçti. Denizi kirleten gemiye 49 milyon 929 bin 591 TL para cezası kesildi.

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Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı'nca, İtalya bandıralı 'Gran Bretagna' isimli geminin İzmit Körfezi'ne hidrolik yağı döktüğü tespit edildi. Bu kapsamda; gemiye 49 milyon 929 bin 591 TL idari para cezası uygulandı. Geminin oluşturduğu kirlilikle ilgili temizlik çalışmalarına yetkili firma tarafından başlandığı belirtildi.