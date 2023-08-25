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Kastamonu'da oyun oynarken elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da oyun oynarken elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi!

Kastamonu'da ikamet ettiği sitenin bahçesinde oyun oynarken elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece saatlerinde Kastamonu il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Burak Kapucuoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde oynayan 9 yaşındaki Hiranur Bektaş, dokunduğu aydınlatma direğindeki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olayı gören yakınlarının ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hiranur, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Hiranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesini yasa boğan Hiranur'un cenazesinin Cuma namazına müteakiben Hacıbey Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

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