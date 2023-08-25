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Kredi kartı olanları yakından ilgilendiriyor faiz oranları değişti

Kredi kartı olanları yakından ilgilendiriyor faiz oranları değişti

Merkez Bankası'nın sürpriz sert faiz artışı sonrası kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler yükseldi.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) 750 baz puanlık rekor faiz artışıyla politika faizini yüzde 25'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.

Sözcü'nün haberine göre, referans faiz oranı aylıkta yüzde 2.26’ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2.81’e, yıllıkta yüzde 40.1’e yükseldi.

Nakit çekimde de faiz, aylıkta yüzde 3.57’ye, yıllıkta yüzde 53.2’ye yükseldi.
Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1.8’lik kat sayıya göre yüzde 56.3’e yükseldi.

Yeni oranın 1 Eylül’den itibaren geçerli olması için düzenleme yapıldı.

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