Sonunda bunu da duyduk! Havayolu şirketinde yolcular da tartılacak

Güney Kore başkenti Seul’de bulunan Gimpo Havaalanı ve Incheon Havaalanı'nda kurulacak tartı istasyonlarında, uçuşlardan önce yolcuların tartılacağı bildirildi.

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Güney Kore merkezli Korean Air’ın bir süreliğine valizlerin dışında yolcuları da tartacağı bildirildi. Ülke medyasına göre, sağlanan verilerle uçuşlara ilişkin yeni düzenlemeler hazırlanacak.

JoongAng Daily'nin bildirdiğine göre, Korean Air, her yolcunun ağırlığını ve el bagajını kaydedecek ve bu kayıtlar ülkenin Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'na iletilecek. Bakanlık ise bu verileri bir yolcunun ortalama ağırlığını hesaplamak için kullanarak oturma düzeni ve uçakların ekstra ne kadar yakıt taşıması gerektiğine ilişkin düzenlemelerin hazırlanmasında baz alacak.

Habere göre, 28 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar yurt içi yolcular için Seul Gimpo Havaalanı'nda ve 8-19 Eylül arasında uluslararası yolcular için Incheon Havaalanı'nda tartı istasyonları kurulacak.

Halk tepki gösterdi

Havayolu personeli, aşırı kilolu yolcuların daha fazla ödeme yapmak zorunda kalmayacağını ve toplanan tüm verilerin anonim olacağını vurguladı. Ancak bu açıklama, bir süreliğine yapılacak uygulamaya yönelik tepkileri dindirmedi.

Gazetenin aktardığı bir yorumda "Başkalarının kilomu bilmesi garip geliyor" denildi. Bazıları ise "Daha az kilom olursa daha fazla bagaj taşımama izin verirler mi?" veya "Fazla kilom varsa daha mı fazla ödeme yapacağım?" sorularını sordu.