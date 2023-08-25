BIST 7.560
DOLAR 26,53
EURO 28,64
ALTIN 1.631,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da 13 adrese kaçak sigara operasyonu! Yüzbinlerce kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da 13 adrese kaçak sigara operasyonu! Yüzbinlerce kaçak sigara ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerinin 13 şüpheli adrese düzenlediği kaçak sigara operasyonunda yüzbinlerce makaron ve kilolarca tütün ele geçirildi.

Abone ol

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince tütün ve tütün mamülleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Çorlu, Ergene ve Kapaklı ilçelerinde bulunan 7 işyeri, 3 ikamet ve 3 depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 158 bin 620 adet içi doldurulmuş makaron, 136 bin 800 adet boş makaron, 8 kilo 125 gram nargile tütünü, 42 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 3 adet elektrikli sigara sarma makinası, 1 adet hava kompresörü, 75 adet 1 kilogramlık paket tütün, 167 bin 350 adet sigara sarma kağıdı, 8 adet elektronik sigara, 2 bin 311 paket gümrük kaçağı sigara, 10 kilogram pipo tütünü, 138 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda 2 adet sigara imalathanesi deşifre edildi.
Konuyla ilgili şüpheli 10 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı
Tayland hava yolu şirketi THAI, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor
Tayland hava yolu şirketi THAI, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor
Kastamonu'da oyun oynarken elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi!
Kastamonu'da oyun oynarken elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi!
Kredi kartı olanları yakından ilgilendiriyor faiz oranları değişti
Kredi kartı olanları yakından ilgilendiriyor faiz oranları değişti
Çiftçilere güzel haber! Paralar bugün hesaplara yatırılacak
Çiftçilere güzel haber! Paralar bugün hesaplara yatırılacak
Eskişehir'de iş yerine operasyon! 2 tüfek 1 tabanca ele geçirildi
Eskişehir'de iş yerine operasyon! 2 tüfek 1 tabanca ele geçirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9 bin kovid firarisi her yerde aranıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9 bin kovid firarisi her yerde aranıyor
Adana'da uyuşturucu operasyonu! Birçok uyuşturucu madde ele geçirildi
Adana'da uyuşturucu operasyonu! Birçok uyuşturucu madde ele geçirildi
KPSS sonuçları açıklandı ÖSYM KPSS sonuç sorgulaması nasıl yapılır?
KPSS sonuçları açıklandı ÖSYM KPSS sonuç sorgulaması nasıl yapılır?
Kayseri'de ev sahibi kiracısının bıraktığı çöp evi görünce şok oldu!
Kayseri'de ev sahibi kiracısının bıraktığı çöp evi görünce şok oldu!
Adana'da ailesine hayatı zindan eden babayı oğlu öldürdü
Adana'da ailesine hayatı zindan eden babayı oğlu öldürdü
Hırsızın rahatlığı görenleri şaşırttı! Motosikleti çalarak kayıplara karıştı
Hırsızın rahatlığı görenleri şaşırttı! Motosikleti çalarak kayıplara karıştı