Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza yaptı! Bodrum'dan İstanbul'a getirildiler

PEGASUS Hava Yolları'nın sahibi Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı tekne kazasında yaralandı. A Haber'in haberine göre, tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi .İşte korkunç olayla ilgili ayrıntılar...

Zodyak botla kayaya çarptılar

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti.

Ali Sabancı'nın dalağı alındı iddiası

Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Botu kullanan Ali Sabancı'nın Bodrum Amerikan Hastanesi'nde dalağının alındığı ve ambulans uçakla İstanbul'a getirildiği öğrenildi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi.

Vuslat Doğan'ın durumu ağır iddiası

Kayaya çarpmadan sonra Ali Sabancı'nın botta sıkıştığı, Vuslat Doğan Sabancı'nın da başını botun önündeki cam bölmeye çarptığı kaydedildi.

Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu iddia edilirken, aile kaynakları, tıbbi müdahalenin sürdüğünü, Vuslat Doğan Sabancı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve Leros'tan İstanbul'a doğru yola çıkarıldığını söylediler.

Esas Holding'den açıklama: Esas Holding'den yapılan açıklamada da çiftin 24 Ağustos'ta kaza geçirdiği belirtilerek, tedavilerinin devam ettiğini ve sağlık durumlarının takip edildiğini bildirdi.

Odatv: Hayati tehlikeleri yok

Sabancı çiftinin Bodrum'da tekne kazası geçirdiği haberini veren Odatv ise, ünlü çiftin, hayati tehlikeleri olmaması nedeniyle İstanbul'a getirildiklerini duyurdu. İstanbul'da Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Ali Sabancı iç kanama geçirirken Vuslat Doğan'ın vücudunda kazaya bağlı yaralanmalar oluştuğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.