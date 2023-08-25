BIST 7.551
DOLAR 26,52
EURO 28,62
ALTIN 1.631,85
HABER /  GÜNCEL

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza yaptı! Bodrum'dan İstanbul'a getirildiler

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza yaptı! Bodrum'dan İstanbul'a getirildiler

PEGASUS Hava Yolları'nın sahibi Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı tekne kazasında yaralandı. A Haber'in haberine göre, tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Abone ol

Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu belirtildi .İşte korkunç olayla ilgili ayrıntılar...

Zodyak botla kayaya çarptılar

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. 

Ali Sabancı'nın dalağı alındı iddiası

Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi. Botu kullanan Ali Sabancı'nın Bodrum Amerikan Hastanesi'nde dalağının alındığı ve ambulans uçakla İstanbul'a getirildiği öğrenildi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi.

Vuslat Doğan'ın durumu ağır iddiası

Kayaya çarpmadan sonra Ali Sabancı'nın botta sıkıştığı, Vuslat Doğan Sabancı'nın da başını botun önündeki cam bölmeye çarptığı kaydedildi.

Vuslat Doğan Sabancı'nın da durumunun ağır olduğu iddia edilirken, aile kaynakları, tıbbi müdahalenin sürdüğünü, Vuslat Doğan Sabancı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve Leros'tan İstanbul'a doğru yola çıkarıldığını söylediler.

Esas Holding'den açıklama: Esas Holding'den yapılan açıklamada da çiftin 24 Ağustos'ta kaza geçirdiği belirtilerek, tedavilerinin devam ettiğini ve sağlık durumlarının takip edildiğini bildirdi. 

Odatv: Hayati tehlikeleri yok

Sabancı çiftinin Bodrum'da tekne kazası geçirdiği haberini veren Odatv ise, ünlü çiftin, hayati tehlikeleri olmaması nedeniyle İstanbul'a getirildiklerini duyurdu. İstanbul'da Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan Ali Sabancı iç kanama geçirirken Vuslat Doğan'ın vücudunda kazaya bağlı yaralanmalar oluştuğu ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Sonunda bunu da duyduk! Havayolu şirketinde yolcular da tartılacak
Sonunda bunu da duyduk! Havayolu şirketinde yolcular da tartılacak
Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Dershaneye giden çocuğu kolundan ve bacağından ısırdı
Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Dershaneye giden çocuğu kolundan ve bacağından ısırdı
Tekirdağ'da 13 adrese kaçak sigara operasyonu! Yüzbinlerce kaçak sigara ele geçirildi
Tekirdağ'da 13 adrese kaçak sigara operasyonu! Yüzbinlerce kaçak sigara ele geçirildi
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor! Saatte 35 bin yolcu taşıyacak
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor! Saatte 35 bin yolcu taşıyacak
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı
Tayland hava yolu şirketi THAI, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor
Tayland hava yolu şirketi THAI, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor
Kastamonu'da oyun oynarken elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi!
Kastamonu'da oyun oynarken elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi!
Kredi kartı olanları yakından ilgilendiriyor faiz oranları değişti
Kredi kartı olanları yakından ilgilendiriyor faiz oranları değişti
Çiftçilere güzel haber! Paralar bugün hesaplara yatırılacak
Çiftçilere güzel haber! Paralar bugün hesaplara yatırılacak
Eskişehir'de iş yerine operasyon! 2 tüfek 1 tabanca ele geçirildi
Eskişehir'de iş yerine operasyon! 2 tüfek 1 tabanca ele geçirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9 bin kovid firarisi her yerde aranıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9 bin kovid firarisi her yerde aranıyor
Adana'da uyuşturucu operasyonu! Birçok uyuşturucu madde ele geçirildi
Adana'da uyuşturucu operasyonu! Birçok uyuşturucu madde ele geçirildi