Fındık işçisi taşıyan minibüs virajdan dönemeyince şarampole devrildi! 7 kişi yaralandı
Kocaeli İzmit'te fındık işçisi taşıyan minibüs virajı alamayıp kontrolden çıktı. Yeşil alana devrilen minibüste 7 kişi yaralandı.Abone ol
Kaza, İzmit ilçesi Sepetlipınar Köyü Gökçeören yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan 41 AKA 925 plakalı Ford marka minibüs, virajı alamayarak yeşillik alana devrildi.
Minibüs yan vaziyette durabilirken, işçilerin eşyaları dışarıya saçıldı. Kazada sürücü dahil, 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansa taşınan yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.