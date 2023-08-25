BIST 7.560
DOLAR 26,53
EURO 28,64
ALTIN 1.631,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Fındık işçisi taşıyan minibüs virajdan dönemeyince şarampole devrildi! 7 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fındık işçisi taşıyan minibüs virajdan dönemeyince şarampole devrildi! 7 kişi yaralandı

Kocaeli İzmit'te fındık işçisi taşıyan minibüs virajı alamayıp kontrolden çıktı. Yeşil alana devrilen minibüste 7 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, İzmit ilçesi Sepetlipınar Köyü Gökçeören yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık işçilerini taşıyan 41 AKA 925 plakalı Ford marka minibüs, virajı alamayarak yeşillik alana devrildi.

Minibüs yan vaziyette durabilirken, işçilerin eşyaları dışarıya saçıldı. Kazada sürücü dahil, 7 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansa taşınan yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza yaptı! Bodrum'dan İstanbul'a getirildiler
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza yaptı! Bodrum'dan İstanbul'a getirildiler
Sonunda bunu da duyduk! Havayolu şirketinde yolcular da tartılacak
Sonunda bunu da duyduk! Havayolu şirketinde yolcular da tartılacak
Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Dershaneye giden çocuğu kolundan ve bacağından ısırdı
Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Dershaneye giden çocuğu kolundan ve bacağından ısırdı
Tekirdağ'da 13 adrese kaçak sigara operasyonu! Yüzbinlerce kaçak sigara ele geçirildi
Tekirdağ'da 13 adrese kaçak sigara operasyonu! Yüzbinlerce kaçak sigara ele geçirildi
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor! Saatte 35 bin yolcu taşıyacak
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor! Saatte 35 bin yolcu taşıyacak
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı
Tayland hava yolu şirketi THAI, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor
Tayland hava yolu şirketi THAI, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor
Kastamonu'da oyun oynarken elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi!
Kastamonu'da oyun oynarken elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi!
Kredi kartı olanları yakından ilgilendiriyor faiz oranları değişti
Kredi kartı olanları yakından ilgilendiriyor faiz oranları değişti
Çiftçilere güzel haber! Paralar bugün hesaplara yatırılacak
Çiftçilere güzel haber! Paralar bugün hesaplara yatırılacak
Eskişehir'de iş yerine operasyon! 2 tüfek 1 tabanca ele geçirildi
Eskişehir'de iş yerine operasyon! 2 tüfek 1 tabanca ele geçirildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9 bin kovid firarisi her yerde aranıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 9 bin kovid firarisi her yerde aranıyor