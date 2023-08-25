Niğde'de uyuşturucu operasyonu! 10 ruhsatsız silah ele geçirildi

Niğde Alay'da jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Alay beldesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürüttükleri çalışma çerçevesinde bir zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin evindeki aramada, 370 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği, 25 fişek ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.