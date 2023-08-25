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Niğde'de uyuşturucu operasyonu! 10 ruhsatsız silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Niğde'de uyuşturucu operasyonu! 10 ruhsatsız silah ele geçirildi

Niğde Alay'da jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Alay beldesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürüttükleri çalışma çerçevesinde bir zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin evindeki aramada, 370 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 1 av tüfeği, 25 fişek ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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