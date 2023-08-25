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Gaffar Yakınca'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan faize karşı tek kaldı ahlaki düzeyde zafer kazandık

Gaffar Yakınca'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan faize karşı tek kaldı ahlaki düzeyde zafer kazandık

Merkez Bankası'nın faizleri yüzde 25'e yükseltmesi kararını değerlendiren yazar Gaffar Yakınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşuyla birlikte faize karşı bilincin geliştiğini belirterek, "Evet, belki bugün geri çekildik, zaferimiz sadece ahlaki düzeydedir, ama yakın gelecekte tam bir zafere dönüşeceğine umudumuz tamdır." dedi.

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Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışı kararı piyasaları fena şaşırttı. Beklentilerin çok üstünde gelen faiz artırımı gündem oldu.

Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca, faiz artışı kararını değerlendiği "Faize karşı tek adam" başlıklı yazısında "Erdoğan, Türkiye tarihinde faizcilere ve faize açıktan cephe almış tek hükûmet başkanıdır. Ama siyasetçiler, bürokratlar, iş insanları ve sözde uzmanlar tarafından yalnız bırakıldı." ifadelerine yer verdi.

"Ahlaki zafer"

Erdoğan'ı bu süreçte sadece halkın yalnız bırakmadığını yazan Yakınca, Türk halkının emperyalizme ve onun en güçlü silahı faize karşı tarihin hiçbir döneminde bu kadar bilinçli olmadığını savunarak yazısında böyle tamamladı:

"Türkiye’nin tefecilere karşı direnişi ahlaki bir zafer kazanmıştır. Bu, Tayyip Erdoğan’ın ve onu yalnız bırakmayan milletin başarısıdır. Tüm dünyada Siyonist faiz düzenine karşı direnen bir tek lider çıktı, o da bizim liderimizdi. Sınırları sonuna kadar zorladı, tam bağımsızlığın önündeki en büyük engelin bu adaletsiz faiz düzeni olduğunu hepimize gösterdi. Evet, belki bugün geri çekildik, zaferimiz sadece ahlaki düzeydedir, ama yakın gelecekte tam bir zafere dönüşeceğine umudumuz tamdır."

Gaffar Yakınca'nın yazısının tamamı

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