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Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, yarın Pendikspor'u konuk edecek.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı ilk 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Kasımpaşa, hanesine 4 puan yazdırdı. MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ise geride kalan 2 haftada bir puan elde etti. Hatayspor'a 5-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı.

İki İstanbul temsilcisinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

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