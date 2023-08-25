TRT ortak yapımı "Doru: Macera Adası" 30 Ağustos'ta vizyona girecek

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden "Doru"nun üçüncü filmi "Doru: Macera Adası"nın yönetmeni Arkın Aktaç, animasyon film sektörüne ilişkin, "Animasyon dünyada ve Türkiye'de çok yükselen bir değer. Sektör Türkiye'de de çok güzel gelişiyor." dedi.

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TRT ortak yapımı olan filme dair AA muhabirine açıklamada bulunan Aktaç, filmin hazırlık süreci, içeriği ve Türkiye'de animasyon film sektörünü değerlendirdi.

Aktaç, Doru'yu dizi olarak 8 yıldır TRT Çocuk için ürettiklerini belirterek, "Çocuklar arasında çok sevilen bir içerik. Bu filmimizde yine sevilen kahramanlarımız Doru, Karatay ve arkadaşları bir arada yarışma macerasına giriyor. Bu macerada aslında test ettikleri şey arkadaşlıkları. Ödül için hırslanıp acaba arkadaşlıklarını kaybedecekler mi? Birbirlerini ne kadar tanıyorlar? Bunu test ediyorlar. Orada çok tatlı ve sevimli maceralar yaşıyorlar." diye konuştu.

"Altyapımız arkadaşlık ve dostluk"

Yeni filmde de diğer filmler gibi aksiyon ve maceranın bol olduğuna vurgu yapan Aktaç, "Bizim altyapımız her zaman olduğu gibi arkadaşlık ve dostluk. Karakterler hiçbir zaman ne olursa olsun arkadaşlıklarını ve dostluklarını kaybetmiyor, beraber mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Arkın Aktaç, filmin yapımının yaklaşık 9 ay sürdüğünü kaydederek, şunları aktardı:

"Senaryo yazımı, tasarımlarımız, yeni mekanlarımız, yeni karakterlerimiz vs. hepsini hazırladık. Bunların daha sonra model olarak yapılması gerçekleşti. 3 boyutlu modele döndürdük ve hareketlendirdik. Daha sonra da animasyon taraflarını yapıp efektleri ekledik. Tabii ki seslendiricilerimizin payı çok büyük. Karakterlerimize can veriyor, çocuklarımızın karakterleri sevmesini sağlıyorlar."

"Animasyonda dünya standartlarına yaklaştık"

Öncekilerden farklı olarak bu filmde 4 ayrı şarkının yer alacağını aktaran Aktaç, şarkıların çocukların eğlenerek dinleyeceği bir formda olduğunu söyledi.

Aktaç, yerli yapımların animasyon sektöründeki yerine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Animasyon dünyada ve Türkiye'de çok yükselen bir değer. Şu an çok rağbet görüyor. Zaten gişe sayıları, vizyondaki sayılar bize bunu gösteriyor çok net olarak. Sektör Türkiye'de de çok güzel gelişiyor. Burada TRT Çocuk'un desteği çok büyük. Onlar bize bu yolu açtı. Biz de bu yolda diğer yapımcı arkadaşlarla birlikte yürüyoruz. Bence animasyon çok iyi bir yere gidiyor ve gidecek de. Daha da değerli olacak çünkü hem kaliteyi artırmaya başladık hem de yavaş yavaş dünya standartlarına yaklaştık. Bu bir süre alacaktır tabii ki ama buradaki yapımcıların ürettiği çok iyi örnekler var. Biz el ele verdiğimiz sürece TRT'nin de desteğiyle seyircilerimize güzel örnekler üretmeye devam edeceğiz."

"Korku ve animasyon filmlerinin ikisi de fantastik"

Kariyerinin ilk yıllarında "3 Harfliler: Marid", "Şeytan-ı Racim" ve "Kabir Azabı" gibi korku filmlerinin yönetmenliğini de yapan Aktaç, korkudan animasyon filmi yönetmenliğine geçişine ilişkin, "Korku ve animasyon filmlerinin ikisi de fantastik. Diğer yandan ikisinin duyguları bambaşka. Bir tanesini tamamen çocuklar için, diğerini daha farklı amaç için yapıyorsunuz. Korku filminde sette bir çalışma var ve daha sonra üzerine efektleri ekliyorsunuz ama animasyonda projenin başından sonuna kadar hep bilgisayarın başındasınız." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaç, her iki türde de sınırı olmayan karakterlere istediğini yaptırabildiğini vurgulayarak, "Ben temelde korku ile animasyon arasında çok fark görmüyorum. İki film türünden de çok keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

"Doru: Macera Adası" 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vizyona girecek

Aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun altını çizen film, ana karakter Doru ve dostlarının, kendisine Hakem Bey diyen gizemli birinin hazırladığı oyuna katılmasını konu ediyor.

Yapımcılığını Anibera'nın üstlendiği filmin senaryosunu Ali Salman kaleme aldı. Filmin müziklerini ise Güneş Özgeç hazırladı.