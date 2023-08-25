BIST 7.451
DOLAR 26,41
EURO 28,53
ALTIN 1.623,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Üzüntüden şiştiğini düşündüğü karnından 5,5 kilogramlık kitle çıkarıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üzüntüden şiştiğini düşündüğü karnından 5,5 kilogramlık kitle çıkarıldı

AKSARAY'da çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye başvuran kadının karnından, iç organlarını sıkıştıran 5,5 kilogramlık kitle başarıyla çıkarıldı.

Abone ol

Kent merkezinde yaşayan 46 yaşındaki Nilüfer Dikme, karnındaki şişkinlik, halsizlik ve bulantı şikayetiyle kentteki bir özel hastaneye gitti. Tetkiklerde karnında kitle tespit edilen Dikme ameliyata alındı.

Hastane Başhekimi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rıfkı Karabatak tarafından yapılan ameliyatta, kadının karın bölgesinden 50 santimetre uzunluğunda, 25 santimetre genişliğinde 5,5 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı.

Kitle karın bölgesini doldurmuş

Karabatak, AA muhabirine, yaklaşık üç aydır süren şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın muayenesinde, karnın içini tamamen kaplayan bir kitle tespit ettiklerini söyledi.

Büyük kitle olduğu için kanser riskini göz önüne alarak birtakım tetkikler ve görüntüleme yaptıklarını anlatan Karabatak şöyle konuştu:

"Ameliyat öncesi her türlü riskleri hastamızla paylaştık. Hastamız da sağ olsun bize güvendi ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Sanki büyük bir karpuz büyüklüğündeki yumurtalık kistini çıkardık. Kitle, hastanın karnında çok hızlı büyüme yapmış ve adeta karın bölgesinin tamamını doldurmuş. Kitle aynı zamanda bağırsakları ve diğer organları sıkıştırmış. Hastamız şimdi düz bir karınla yeniden doğmuş gibi hayatına devam edecek. Yumurtalık kisti kadın hastalarda görülen bir durum ancak bu şekline az rastlanıyor."

Kendisini hafiflemiş hissediyor

Nilüfer Dikme ise ağrısının olmadığını, karnındaki şişlik kendisini rahatsız edince hastaneye gittiğini dile getirdi.

Doktorunun karnında büyük bir kitle olduğunu söylediğinde şaşırdığını belirten Dikme, "Allah'a şükür hocam ameliyat etti ve kitleden kurtuldum. 50 santimetrelik bir şey çıktı karnımdan şok oldum. Yaklaşık 11 ay önce kardeşimi kaybettim. Üzüntü nedeniyle oluyor sanmıştım. Maalesef öyle değilmiş. Hastaneye 59 kilogramla geldim, 53 kilogram olarak gideceğim. Hafiflediğimi hissediyorum." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sivas'ta yapılamaz denileni yaptı! Şimdi taleplere yetişemiyor: Herkesin bir evi, arabası varsa bir tane de...
Foto Galeri Sivas'ta yapılamaz denileni yaptı! Şimdi taleplere yetişemiyor: Herkesin bir evi, arabası varsa bir tane de... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ASELSAN'dan 87 milyon dolarlık anlaşma
ASELSAN'dan 87 milyon dolarlık anlaşma
Formula 1'de sıra Hollanda Grand Prix'sinde!
Formula 1'de sıra Hollanda Grand Prix'sinde!
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın başvuruları başlıyor!
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın başvuruları başlıyor!
Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak!
Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak!
Aydın'da uyuşturucu taciri baba ve oğul yakalandı! Arazilerine 1 ton kenevir yetiştirdiler
Aydın'da uyuşturucu taciri baba ve oğul yakalandı! Arazilerine 1 ton kenevir yetiştirdiler
Gaffar Yakınca'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan faize karşı tek kaldı ahlaki düzeyde zafer kazandık
Gaffar Yakınca'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan faize karşı tek kaldı ahlaki düzeyde zafer kazandık
Depremin simgesi Ebrar Sitesi’nde enkaz kalmadı!
Depremin simgesi Ebrar Sitesi’nde enkaz kalmadı!
Mehmet Şimşek'ten KOBİ'lere müjde! Kredi garanti tutarı artırılacak
Mehmet Şimşek'ten KOBİ'lere müjde! Kredi garanti tutarı artırılacak
Niğde'de uyuşturucu operasyonu! 10 ruhsatsız silah ele geçirildi
Niğde'de uyuşturucu operasyonu! 10 ruhsatsız silah ele geçirildi
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İstanbul için tahliye planı hazır
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İstanbul için tahliye planı hazır
Fındık işçisi taşıyan minibüs virajdan dönemeyince şarampole devrildi! 7 kişi yaralandı
Fındık işçisi taşıyan minibüs virajdan dönemeyince şarampole devrildi! 7 kişi yaralandı
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza yaptı! Bodrum'dan İstanbul'a getirildiler
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı kaza yaptı! Bodrum'dan İstanbul'a getirildiler