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ASELSAN'dan 87 milyon dolarlık anlaşma

ASELSAN'dan 87 milyon dolarlık anlaşma

ASELSAN, aviyonik sistemleri tedariki için TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile 87 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

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ASELSAN (ASELS), 87 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzalandığını bildirdi. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN,TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87.275.523 ABD Doları olan bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme aviyonik sistemleri kapsamakta olup, teslimatları 2027'ye kadar gerçekleştirilecektir."

Aselsan hisseleri, şirketin yüzde 100'lük bedelsiz sermaye artırımı sonrasında bugün 37,95 liradan işlem görüyor.

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