Sivas'ta yapılamaz denileni yaptı! Şimdi taleplere yetişemiyor: Herkesin bir evi, arabası varsa bir tane de...

"5 dönüm sera kurduk, başarılı olduk"

Antalya’da gördüğü seralardan etkilendiğini ifade eden Kenan Oğuzhan, “Antalya’ya gittiğimde gördüm. Burada yapılabilir mi? diye denemeye çalıştım. 5 dönüm sera kurduk, başarılı olduk, 10 yıldır da devam ediyoruz. Burada rakım bin 350. Yetiştirmek gerçekten zor ama isteyen yapıyor. Aslında Sivas’ın her yerinde sebze yetişir. Yeter ki tekniğini ve eğitimini görmek lazım” diye konuştu.