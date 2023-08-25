Sivas'ta yapılamaz denileni yaptı! Şimdi taleplere yetişemiyor: Herkesin bir evi, arabası varsa bir tane de...
SİVAS'ta bir vatandaş bozkırda kurduğu serada ‘Burada yetişmez’ denilen domates yetiştirdi. Antalya’da gördüğü seralardan etkilenen vatandaş, 5 dönüm arazi üzerine kurduğu serada yıllık yaklaşık 100 ton domates üretiyor.
Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Kenan Oğuzhan, çevresindekilerin yetişmez dediği domatesi yetiştirdi. Antalya’ya tatile gittiğinde gördüğü seralardan etkilenen Kenan Oğuzhan, Sivas’ta arazisi üzerinde kurmak istedi.
5 dönümlük arazisi üzerinde birbirinden bağımsız 12 sera kuran Oğuzhan, domates fidelerini dikerek büyütmeye başladı.
Mevsimsel şartlar itibariyle açık arazide zor yetişen domatesi kurduğu serada yetiştiren Kenan Oğuzhan, 10 yıldır domates yetiştirerek satış yapıyor.
"5 dönüm sera kurduk, başarılı olduk"
Antalya’da gördüğü seralardan etkilendiğini ifade eden Kenan Oğuzhan, “Antalya’ya gittiğimde gördüm. Burada yapılabilir mi? diye denemeye çalıştım. 5 dönüm sera kurduk, başarılı olduk, 10 yıldır da devam ediyoruz. Burada rakım bin 350. Yetiştirmek gerçekten zor ama isteyen yapıyor. Aslında Sivas’ın her yerinde sebze yetişir. Yeter ki tekniğini ve eğitimini görmek lazım” diye konuştu.