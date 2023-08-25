BIST 7.451
DOLAR 26,41
EURO 28,53
ALTIN 1.623,72
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Gazi Üniversitesi, FICS 2023 Büyük Finali'nde "Küresel Şampiyon Ödülü"nün sahibi oldu

Gazi Üniversitesi, FICS 2023 Büyük Finali'nde "Küresel Şampiyon Ödülü"nün sahibi oldu

Toplum İçin Yenilikçi ve Yaratıcı Çözümler Bulma Yarışması'nın (FICS 2023) büyük finalinde, Gazi Üniversitesi takımı, "Silikon Bazlı Güneş Panellerinin Geri Dönüşümü" projesi ile "Küresel Şampiyon Ödülü"nün sahibi oldu.

Abone ol

Gazi Üniversitesi (GÜ) ve Pakistan Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUTS) işbirliğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen, Toplum İçin Yenilikçi ve Yaratıcı Çözümler Bulma Yarışması'nın (FICS 2023) büyük finalinde, Gazi Üniversitesi takımı, "Silikon Bazlı Güneş Panellerinin Geri Dönüşümü" projesi ile "Küresel Şampiyon Ödülü"nün sahibi oldu.

GÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde 13 Nisan'da düzenlenen FICS 2023'ün ilk ayağında dereceye giren Ege Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi takımları büyük finale katılmaya hak kazandı.

2013'ten bu yana her yıl düzenlenen Pakistan'ın en büyük girişimcilik yarışmasının FICS 2023 büyük finali, 22 Ağustos'ta Pakistan NUST'ta yapıldı.

Yarışmada, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce öğrenci ve araştırmacı, inovasyon yoluyla toplumdaki sorunlara teknoloji tabanlı çözümler bulmaya teşvik edildi.

Değerlendirmeye alınan tüm projelerin "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" ile uyumlu olduğu FICS 2023 yarışmasına, çok sayıda ulusal ve uluslararası kurumdan 700'ün üzerinde proje başvurusu yapıldı. Büyük finale seçilen 100'ün üzerinde takım, teknoloji tabanlı yenilikçi çözüm prototiplerini 30'dan fazla sektör jürisinden oluşan bir kurula sergiledi.

Yarışmada, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihan Akın Sönmez’in akademik danışmanlığında öğrenciler Ramazan Alpay, Gamze Altun, Alperen Durgun, Oğuz Kaan Seymen ve Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde araştırmacı Muhammad Adnan Saeed'den oluşan "Photonics Intelligence" Takımı, "Silikon Bazlı Güneş Panellerinin Geri Dönüşümü" projesi ile 5 bin dolar tutarındaki "Küresel Şampiyon Ödülü"ne layık görüldü.

Yarışmaya Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül de katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakırköy'de çocuk sürücü kaza yaptı, polis nöbet klubesini devirdi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Bakırköy'de çocuk sürücü kaza yaptı, polis nöbet klubesini devirdi! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Meral Akşener'i masaya döndüren öneride FETÖ iddiası! Nedim Şener ayrıntıları paylaştı
Meral Akşener'i masaya döndüren öneride FETÖ iddiası! Nedim Şener ayrıntıları paylaştı
Sanal oyunda ettikleri kavga kan akıttı! PUBG'de tartıştığı kişiyi sokakta bıçakladı
Sanal oyunda ettikleri kavga kan akıttı! PUBG'de tartıştığı kişiyi sokakta bıçakladı
Afyonkarahisar'da uyuşturcu tacirleri suç üstü yakalandı!
Afyonkarahisar'da uyuşturcu tacirleri suç üstü yakalandı!
Üzüntüden şiştiğini düşündüğü karnından 5,5 kilogramlık kitle çıkarıldı
Üzüntüden şiştiğini düşündüğü karnından 5,5 kilogramlık kitle çıkarıldı
ASELSAN'dan 87 milyon dolarlık anlaşma
ASELSAN'dan 87 milyon dolarlık anlaşma
Formula 1'de sıra Hollanda Grand Prix'sinde!
Formula 1'de sıra Hollanda Grand Prix'sinde!
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın başvuruları başlıyor!
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın başvuruları başlıyor!
Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak!
Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak!
Aydın'da uyuşturucu taciri baba ve oğul yakalandı! Arazilerine 1 ton kenevir yetiştirdiler
Aydın'da uyuşturucu taciri baba ve oğul yakalandı! Arazilerine 1 ton kenevir yetiştirdiler
Gaffar Yakınca'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan faize karşı tek kaldı ahlaki düzeyde zafer kazandık
Gaffar Yakınca'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan faize karşı tek kaldı ahlaki düzeyde zafer kazandık
Depremin simgesi Ebrar Sitesi’nde enkaz kalmadı!
Depremin simgesi Ebrar Sitesi’nde enkaz kalmadı!