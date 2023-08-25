Meral Akşener'i masaya döndüren öneride FETÖ iddiası! Nedim Şener ayrıntıları paylaştı

Nedim Şener, Meral Akşener'i kalktığı masaya ikna eden öneriyi ilk olarak FETÖ'cü firari akademisyen Savaş Genç tarafından gündeme getirildiğini yazdı. Şener, "Akşener’e 5 Mart’ta getirilen “İmamoglu-Yavaş formülünü” FETÖ’cüler CHP’li Erdoğan Toprak’a hangi yolla ulaştırdı?" diye sordu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,'in Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz ederek 3 Mart günü 6’lı Masa’dan kalkmasıyla ilgili yeni ayrıntılar gündeme bomba gibi düştü.

Akşener, 6 Mart günü masaya dönmek için Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın “cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesi” önerisinin Akşener tarafından getirilmediği ortaya çıktı.

Erdoğan Toprak Akşener'e önermiş

İYİ Parti’den istifa eden Aytun Çıray önceki gün bu konunun detaylarını Twitter hesabından yazarak önerinin CHP'li Erdoğan Toprak tarafından Akşener'e iletildiğini ve önerinin Akşener tarafından yapılmış gibi sunulduğunu açıkladı.

Akşener'i masaya döndüren öneriyle ilgili şaşırtıcı bir detayı Hürriyet yazarı Nedim Şener, "FETÖ’nün, Akşener’i ‘masaya döndürme’ önerisi CHP’li Toprak’a nasıl ulaştı" başlıklı yazısında aktardı.

“Kendisini takdir eden kişilerle görüştüğünü”

Şener, FETÖ'cü firari akademisyen Savaş Genç'in 5 Mart'ta Youtube kanalında Türkiye’den “kendisini takdir eden kişilerle görüştüğünü” belirttikten sonra şunları söylemişti: “Benim bulabildiğim son formül. Madem Kılıçdaroğlu’ndan vazgeçilmeyecek ve arkasında durulacak. Şu tabloya rağmen risk alınacak. O zaman yapılması gereken şey şu: Ekrem İmamoğlu’nu başkan yardımcısı olarak atayacak." ifadelerine yer verdi.

Şener, ayrıca 6 Mart'ta önerinin kabul görmesinin ardından firari ismin paylaşımına yer verdikten sonra şu ifadelerle yazısını tamamladı:

"Şimdi soru şu: 3 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak masayı dönmemek üzere dağıtan, 4 Mart günü çaresizlikten Ersan Şen’i cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara’ya davet eden Akşener’e 5 Mart’ta getirilen “İmamoglu-Yavaş formülünü” FETÖ’cüler CHP’li Erdoğan Toprak’a hangi yolla ulaştırdı?"

Nedim Şener'in yazısının tamamı